Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok - Haberler

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Yeşiltepe köyü yolu üzerinde yaptıkları denetimde 5 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 12 gram bonzai, 16 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı olmak üzere toplamda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa