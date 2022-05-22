Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok - Haberler

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Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Yeşiltepe köyü yolu üzerinde yaptıkları denetimde 5 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 12 gram bonzai, 16 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı olmak üzere toplamda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Cumayeri, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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