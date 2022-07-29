Jandarmadan uyuşturucu hap operasyonu - Haberler

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Jandarmadan uyuşturucu hap operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu hap operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirdi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyünde G.G (50), isimli şahsın evine operasyon yaptı. Operasyonda ekiplerce evde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi ve reçetesiz olarak temin edilmiş olduğu belirlenen toplam 62 adet sentetik hap ile bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından G.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARABÜK

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