Jandarmadan uyuşturucu hap alışverişine suçüstü: 2 şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de uyuşturucu hap alışverişi esnasında jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de uyuşturucu hap alışverişi esnasında jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alındı. 21 Ocak günü İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şahıs uyuşturucu hap alışverişi yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan haklarında işlem başlatılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 47 adet uyuşturucu hap, 2 adet elektronik terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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