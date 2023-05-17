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Jandarmadan uyuşturucu devriyesi: 9 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu devriyesi: 9 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da uyuşturucu devriyesi gerçekleştiren jandarma ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına alırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu devriyesi gerçekleştiren jandarma ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına alırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler, Söke, Nazilli, Koçarlı ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında 9 şüpheli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların yapılan kontrollerinde 8 şüphelinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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