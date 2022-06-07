Jandarmadan uyuşturucu baskını - Haberler

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Jandarmadan uyuşturucu baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu baskını

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları baskında 291 adet kök kenevir bitkisi, 3 gram kubar esrar ve 200 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları baskında 291 adet kök kenevir bitkisi, 3 gram kubar esrar ve 200 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşova ilçesinde N.Y. isimli şahsın ev ve bahçesinde uyuşturucu madde ile suç unsuru diğer eşyaları bulundurduğu duyumu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararı ile sabah saatlerinde uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte ev ve bahçesinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir adet 9 milimetre çapında seri numarasız tabanca, tabancaya ait 49 adet fişek, 291 adet kök kenevir bitkisi, 3 gram kubar esrar ve 200 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Savcının talimatı ile şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

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