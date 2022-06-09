Jandarmadan tütün ve sigara baskını - Haberler

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Jandarmadan tütün ve sigara baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan tütün ve sigara baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir markette yapılan aramada; gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir markette yapılan aramada; gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından, Ilıca Mahallesi'nde H.Ü. isimli şahsın işlettiği markette arama yapıldı. Yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL olan 350 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 36 adet tek kullanımlık elektronik sigara ve 315 kutu çeşitli aromalarda yaklaşık 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli ve idari işlemlerin yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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