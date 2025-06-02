Jandarmadan Traktör Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik köyleri ziyaret etti. Ekipler traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları uyarısında bulundu, kavşaklarda geçiş üstünlüğü konusunda bilgi verdi.

Ekipleri ayrıca sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada sürücülere yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ