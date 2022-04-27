Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim - Haberler

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Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim

Düzce'de jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetlerle denetim yaptı.

Düzce'de jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetlerle denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik timleri, sivil kıyafetlerle yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetim yaptı. Düzce-Akçakoca arasında yolcu taşıyan araçlara binen ekipler, sürücüler ile yolcuları denetledi. Yapılan denetimler sırasında kuralları ihlal eden bir otobüs şoförü ceza yemekten kurtulamadı. Direksiyon başında cep telefonu ile konuşan şoföre 427 TL cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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