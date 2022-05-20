Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 103 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 103 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kocasinan ilçesinde bir şahsın aracında arama yapan ekipler, Bizans ve Roma dönemlerine ait 103 adet sikke ve tarihi obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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