Jandarmadan tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait tarihi eserler yakalandı - Haberler

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait tarihi eserler yakalandı

BOLU - Bolu'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserlerle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde buluna bir evde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, heykel, 2 sütun kaide ve tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.