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Jandarmadan silah ve mühimmat imal ve ticareti yapanlara operasyon

Jandarmadan silah ve mühimmat imal ve ticareti yapanlara operasyon

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat, imal ve ticareti yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat, imal ve ticareti yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat, imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde silah, mühimmat, imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişiye operasyon düzenlendi. Şüphelinin işyeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 10 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet şarjör ve 488 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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