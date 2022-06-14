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Jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Y.B. isimli şahsın Rize'nin merkeze bağlı Çarşı ve Yeniköy mahallesinde bulunan işletmesine ve deposunda yapılan aramada piyasa değeri 55 Bin TL olan, 30 kilogram kıyılmış tütün, 250 paket toplam 50 bin adet sahte bandrollü makaron, 80 paket bandrolsüz kaçak elektronik sigara tütünü, 60 paket bandrolsüz kaçak kıyılmış sigara tütünü, 8 paket bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 589 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 5 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. İşletmesinden ve deposundan kaçak ürünler çıkan Y.B. isimli şahıs gözaltına alındı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rize 3. Sayfa Haberler

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