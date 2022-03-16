Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü - Haberler

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Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde D.Ç.'nin kullandığı araç şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken, D.Ç. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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