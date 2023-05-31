Jandarmadan siber operasyon: 9 bin 576 siteye erişim engellendi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 9 bin 576 siteye erişim engeli getirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, internet üzerinden yapılan araştırmalarda tespit edilen 5 bin 140 yasadışı bahis sitesi, bin 371 müstehcen içeriğe sahip site, 364 uyuşturucu madde kullanımını özendiren site, 2 bin 701 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi olmak üzere toplam 9 bin 576 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek söz konusu sitelere erişim engellendi.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar kapsamında, başta "terör örgütü propagandası, uyuşturucu madde kullanımını özendirme, nitelikli dolandırıcılık vb." suçları işlediği tespit edilen 148 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak, 36 faili meçhul siber suç olayı aydınlatıldı. - ZONGULDAK