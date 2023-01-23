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Jandarmadan sahte içki imalathanesine şafak baskını

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan sahte içki imalathanesine şafak baskını

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir ikamette sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet kaynatma kazanı, 1 adet distilasyon kazanı, 486 litre sahte alkol, 4 bin 850 litre fermente alkol toplamda ise 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi. İkamet sahibinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler

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