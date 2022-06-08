Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu - Haberler

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Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Kars'ta jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

Kars'ta jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi. Konu ile alakalı 3 şahsa adli işlem yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığınca, Kağızman ilçesi mülki sınırları içerisinde önceden tespit edilen 5 şahsın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada; 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer marka piyade tüfeği, 4 adet Av Tüfeği ve silahlara ait 4 adet şarjör, 249 adet mühimmat ele geçirildi. Bulunan silahlara el konularak, kriminal incele yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Olay ile ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kars 3. Sayfa Haberler

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