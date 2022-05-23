Jandarmadan ruhsatsız silah imal edilen eve operasyon - Haberler

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah imal edildiği tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesinde ikamet eden B.D.'nin ruhsatsız silah imal ettiği bilgisi alan jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Ekiplerce evde yapılan aramalarda; 2 adet 9 mm. ve 1 adet 7.65 mm. çapında kurusıkıdan çevrilme ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet kurusıkı tabanca üst kapak takımı, 36 adet kurusıkı tabanca gövdesi, 27 adet av tüfeği fişeği, 4 adet açılmış halde namlu, 37 adet 7.65 mm. çapında fişek, 25 adet 9 mm. çapında fişek, 25 adet şarjör, 13 adet kabza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili B.D. ile birlikte evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa