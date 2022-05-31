Jandarmadan "Özel Güvenlik" denetimi - Haberler

Eskişehir'de jandarma ekipleri, bünyesinde özel güvenlik birimi bulunan 51 işletmeyi denetledi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Koruma Şube Müdürlüğünce, bünyesinde özel güvenlik birimi bulunan 51 işletme, mayıs ayı içerisinde denetlendi. Denetlenen işletmelerde görevli 395 özel güvenlik personeline, 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, özel güvenlik personelinin görev ve sorumlulukları, işletmelerin yasal yükümlülükleri ile uyulması gereken kurallar ve konularda eğitim verildi. Özel güvenlik konusunda işletmelerin ve çalışan personelin bilinçlendirilmesine yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerine, önümüzdeki süreçte de devam edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa