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Jandarmadan öğrencilere teorik ve pratik bilgilendirme

Jandarmadan öğrencilere teorik ve pratik bilgilendirme
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere birçok konuda teorik ve pratik bilgilendirmeler yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere birçok konuda teorik ve pratik bilgilendirmeler yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak maksadıyla; Aziziye İlçe Gençlik Spor Merkezinde eğitim gören 50 öğrenciye, Yakutiye Dumlu Şehit Muhammed Ferdi Güntekin Ortaokulunda bulunan 205 öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerine yönelik tanıtım faaliyeti icra edildi.

Çocuklar hayran kaldı

Etkinlik kapsamında; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Komando, Trafik ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin ekipmanları ile araçları tanıtıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce öğrencilere siber zorbalık, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, KADES uygulaması ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı. Arama Kurtarma Köpek Unsuru Operatörü refakatinde öğrencilere köpek gösterisi icra edildi. Jandarmanın araç ve ekipmanları sergilendi, meslek tanıtımı yapıldıktan sonra öğrencilere broşür dağıtımı yapılarak faaliyete son verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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