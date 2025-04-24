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Jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi

Jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi
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Mersin'de jandarma ekipleri güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik siber farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Mersin'de jandarma ekipleri güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik siber farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürdüğü eğitimler kapsamında, Yenişehir Mersinli Ahmet İlkokulu ile 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında eğitim verdi.

Jandarma ekipleri, gerçekleştirilen eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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