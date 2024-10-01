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Mersin'de Lise Öğrencilerine Siber Farkındalık Eğitimi

Mersin'de Lise Öğrencilerine Siber Farkındalık Eğitimi
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Mersin'de jandarma ekipleri, lise öğrencilerine yönelik siber farkındalık eğitimi düzenleyerek güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında bilgi verdiler. Erdemli ve Tarsus'taki okullarda gerçekleştirilen eğitimlere 300 öğrenci ve 6 öğretmen katıldı. Eğitimlerin amacı, siber suçların önlenmesi ve siber farkındalığın artırılmasıdır.

Mersin'de jandarma ekipleri, lise öğrencilerine yönelik siber farkındalık eğitimi düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak ve siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri, bu kapsamda, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Erdemli Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verdi. Eğitimlere 300 öğrenci ve 6 öğretmen katılım sağladı.

Jandarma ekipleri, düzenlediği eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa mersin

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