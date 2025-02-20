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Jandarmadan Öğrencilere Kariyer Fırsatları Eğitimi

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Erzurum'un Oltu ilçesinde jandarma personeli, lise öğrencilerine kariyer fırsatları ve meslek hayatı hakkında bilgilendirme yaptı. Toplam 340 öğrenciye, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin imkanları aktarıldı.

Jandarma personeli, Erzurum'un Oltu ilçesinde lise öğrencilerine kariyer fırsatları ve meslek hayatına dair bilgilendirme yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak maksadıyla Oltu ilçesindeki Oltu Anadolu Lisesi, Oltu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ve Oltu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda öğrenim gören toplam 340 öğrenciye, Jandarma Genel Komutanlığının imkan ve kabiliyetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında jandarmanın görevleri, teknolojik donanımı, kariyer fırsatları ve meslek hayatına dair detaylı bilgiler aktarıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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