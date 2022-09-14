Jandarmadan öğrenciler için önlem

Malatya'da öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine devem edebilmesini sağlamak amacıyla Jandarma bir dizi önlem uygulamaya başladı.

Malatya İl Jandarma Trafik Timleri tarafından, toplumsal duyarlılığın arttırılmasına yönelik, "Güvenli okul yolu projesi" çerçevesinde Jandarma sorumluluk alanında bulunan "okul ve yaya geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemelerin kontrol edilmesi, eksik olanların tamamlanması, geçitlerin tüm sürücüler tarafından fark edilmesi, geçitlerde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, geçitleri kullanmaya teşvik edilmesi ve Yayaların da Trafiğin bir parçası olarak görülmesinin gerekliliği hassasiyeti" vurgulanarak farkındalık oluşturmak için, görsel uygulamalar yapılarak eğitici faaliyetleri gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine devem edebilmesini sağlamak amacıyla, okul servis araçlarının denetimine devam ediliyor.

Malatya'da trafik güvenliği çerçevesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler aktarıldı. Toplumsal duyarlılığı arttırmak için duyurular yapılarak uygulamalar esnasında trafikle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - MALATYA