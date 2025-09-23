Jandarmadan öğrenci servislerine denetim

Aydın'ın Germencik ilçesinde okul servis araçları denetlenirken, servis personeline ve öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Mursallı Şehit Mehmet İlkokulu'na öğrenci taşıması yapan okul servis araçları, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetlendi. Denetim kapsamında 3 okul taşıtı sürücüsüne, servis kullanan 22 öğrenciye hız, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte güvenliği sağlayacak diğer konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin huzur ve güvenliği için faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN