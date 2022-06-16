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Jandarmadan motosiklet denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan motosiklet denetimi

Manisa'da jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde 74 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 19 motosikletin de trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa'da jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde 74 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 19 motosikletin de trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa'da motosikletten kaynaklanan trafik kazalarını ve ölümlerini azaltmak için Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motorlu Trafik Tim Komutanlığı (Hızır) ve Jandarma Motorlu Asayiş Tim (Huzur) ekiplerinden oluşan denetim ekibinde toplam 23 personel görev aldı.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde seyir ve sabit denetim olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda 186 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. 31 motosiklet sürücüsüne 'kask takmamak', 6'sına 'zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak' ve 11 kişiye de "muayenesi yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması" maddesi olmak üzere toplam 7) motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde ayrıca 19 motosiklet ise trafikten men edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Jandarma Manisa 3. Sayfa Haberler

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