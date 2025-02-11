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Jandarmadan Minik Öğrencilere Hediyeler

Jandarmadan Minik Öğrencilere Hediyeler
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Bilecik'in Oğulpaşa Köyü'ndeki Yeşilçimen İlkokulu'nda jandarma mesleği tanıtıldı ve öğrencilere hediyeler verildi. İl Jandarma Komutanı ve Kaymakam tarafından gerçekleştirilen ziyarette mutluluk dolu anlar yaşandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler minik öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi bağlı Oğulpaşa Köyü'nde Yeşilçimen İlkokulu'nda öğrencilere jandarma mesleği tanıtılıp, ardından hediyeler verildi. İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamet Kılıç ve Jandarma Asayiş Vakfı üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirilen ziyarette, okulda öğrenim gören 36 öğrenciye Jandarma personeli tanıtıldı. Ayrıca, öğrenciler hediyelerini İl Jandarma Komutanı Albay Erbakıcı ve Osmaneli Kaymakamı Kılıç'ın ellerinden aldılar. Minik öğrencilerin yüzlerine yansıyan o mutluluğu görülmeye değerdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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