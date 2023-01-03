Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 milyon TL değerinde 4 adet tarihi eser ele geçirildiBandırma'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli, elinde bulunan 1 milyon TL değerindeki 4 adet tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 milyon TL değerinde 4 adet tarihi eser ele geçirildi Bandırma'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli, elinde bulunan 1 milyon TL değerindeki 4 adet tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüpheli ile birlikte 4 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işleml başlatıldı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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