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Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 milyon TL değerinde 4 adet tarihi eser ele geçirildiBandırma'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli, elinde bulunan 1 milyon TL değerindeki 4 adet tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 milyon TL değerinde 4 adet tarihi eser ele geçirildi

Bandırma'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli, elinde bulunan 1 milyon TL değerindeki 4 adet tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüpheli ile birlikte 4 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işleml başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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