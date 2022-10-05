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Jandarmadan magandalara yönelik operasyon

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan magandalara yönelik operasyon

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan şahıslara yönelik yapılan operasyonda tabanca, silah ve mermiler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan şahıslara yönelik yapılan operasyonda tabanca, silah ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğün ve eğlencelerde silah ile ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin ikamet ettikleri ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 99 mermi ve 3 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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