Jandarmadan kumar baskını: 10 şahsa 40 bin TL ceza

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, kumar oynandığı duyumu üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 10 şahsa toplamda 40 bin 550 TL idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde M.A. (52) isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı ruhsatsız kıraathanesinde 'kumar oynandığı' duyumu üzerine Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve 3. JASAT tarafından ortaklaşa operasyon yapıldı. Operasyonda; işletmeci M.A. (52), H.E. (60), N.S. (64), M.S. (56), H.Ç. (40), H.G. (47), S.K. (51), M.B. (44), E.G. (45) ve O.K. isimli şahısların iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi.

Kumar oynanan masa üzerinde bulunan iskambil kağıtları, oyun adisyonu ve bin 700 TL paraya el konulurken, kumar oynayan şahıslara 5326 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereği (kişi başı 4 bin 55 TL) toplamda 10 şahsa 40 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Kahvehane işletmecisi M.A. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN