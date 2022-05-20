Jandarmadan kripto para üretimi yapan şahıslara operasyon - Haberler

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Jandarmadan kripto para üretimi yapan şahıslara operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan kripto para üretimi yapan şahıslara operasyon

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı cihazlar ile kripto para üreten 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı cihazlar ile kripto para üreten 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı üzerinden kripto para üretimi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Kocasinan ilçesinde 2 eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise, 5 adet anakart, 20 adet ekran kartı, 6 adet güç kaynağı, 5 adet USB bellek, 5 adet ram, 3 adet harici disk, 2 adet cep telefonu ve 2 adet mining sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Kripto, 3. Sayfa, Haberler

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