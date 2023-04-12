Jandarmadan klima hırsızlarına suçüstü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde klima hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı, aynı şüphelilerden hırsızlık mallarını satın alan 1 hurdacı da gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde klima hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı, aynı şüphelilerden hırsızlık mallarını satın alan 1 hurdacı da gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince, Konyaaltı ilçesinde E. Y. ve D. B. isimli şüpheliler, A.K. isimli vatandaşın evinin bahçesinde klima motoru çalmak üzereyken suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerin bahçe tellerini çalıp, hurdacılık yapan S.C. isimli şahsa sattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan hırsızlık şüphelisi E.Y., D.B. ile hırsızlık malını satın alan S.C. isimli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA