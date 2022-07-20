Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kdz. Ereğli İlçesinde kenevir operasyonu düzenlendi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kdz. Ereğli İlçesinde kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kdz.Ereğli ilçesi Balı köyünde kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda, (50) kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Kenevir Ereğli 3. Sayfa Haberler

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