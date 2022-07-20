Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler

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Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kdz. Ereğli İlçesinde kenevir operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kdz. Ereğli İlçesinde kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kdz.Ereğli ilçesi Balı köyünde kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda, (50) kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Kenevir Ereğli 3. Sayfa Haberler

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