Jandarmadan kenevir operasyonu - Haberler

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 19 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma ilçesinde bir şahsın evine kenevir operasyonu düzenlendi. Ekipler şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 19 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. İfadesi alınan şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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