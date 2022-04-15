Jandarmadan kamu araçlarının sürücülerine güvenli sürüş eğitimi - Haberler

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Jandarmadan kamu araçlarının sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan kamu araçlarının sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve geçiş üstünlüğünün kullanılması konusunda eğitim verdi.

BURSA (İHA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve geçiş üstünlüğünün kullanılması konusunda eğitim verdi.

Bursa Orman İşletme Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen seminerde arazöz ve hizmet araçlarının geçiş üstünlüğünün kullanılması ve sürüş teknikleri ile ilgili hareket tarzları adı altında üç aşamalı seminer düzenlendi. Seminere Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde görevli 267 arazöz, iş ve hizmet vasıtası şoförü katıldı. İleri sürüş tekniklerinin de anlatıldığı seminerde meydana gelmesi muhtemel kazalara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi. - BURSA

Jandarmadan kamu araçlarının sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

Jandarmadan kamu araçlarının sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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