Jandarmadan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi.

İçişleri bakanlığı tarafından Türkiye genelinde kadına yönelik şiddeti önlemek maksadıyla başlatılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5 Milyon Erkeğe Farkındalık eğitimi" projesi çerçevesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı dahilinde bulunan Polateli İlçesi Söğütlü, Ürünlü ve Bağarası köylerinde 128 erkek vatandaşa, Musabeyli ilçesi Tahtalıkaradut ve Hüseyinoğlu köylerinde 158 erkek vatandaşa, Resulosman mesire alanında 186 erkek vatandaşa, Merkez ilçe Gülbaba, Güneşli ve Karaçavuş köylerinde 221 erkek vatandaş olmak üzere toplam 693 vatandaşın bilinçlendirilmesi maksadıyla Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından "Kadına El Kalkamaz" mottosu çerçevesinde bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Ayrıca 482 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. - KİLİS