Jandarmadan kaçak ve elektronik sigara operasyonu

Antalya'da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 350 bin TL değerinde kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 350 bin TL değerinde kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 2 şüphelinin il dışından ve yurt dışından getirdiği kaçak sigara ve elektronik sigaraları turizm bölgesinde satacağını tespit etti. Ekipler, şüphelileri Manavgat ilçesinde yakalarken, kullanmış oldukları araç içerisinde yaptıkları aramada, piyasa değeri 350 bin TL olan 220 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 735 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA