Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile çerçevesinde Develi ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 165 bin 100 adet makaron, 100 kilo tütün, 1 adet dolum makinası ile 15 adet bandrol ele geçirildi. Ayrıca, 2 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Develi 3. Sayfa Haberler

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