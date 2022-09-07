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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile çerçevesinde Develi ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 165 bin 100 adet makaron, 100 kilo tütün, 1 adet dolum makinası ile 15 adet bandrol ele geçirildi. Ayrıca, 2 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Develi 3. Sayfa Haberler

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