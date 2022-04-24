Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla internet üzerinden kaçak tütün satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla internet üzerinden kaçak tütün satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken 1,5 ton kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 4 şüpheli şahsın boş sigara paketlerine doldurdukları ve piyasaya sürdükleri kaçak tütünleri, internet üzerinden satış yapan dağıtıcı ve aracılar vasıtasıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline dağıttıkları bilgisini aldı. Yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüpheli şahısların kaçak tütünleri doldurduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı adresler belirlendi.
Sigara Fabrikası Gibi
Kaçakçıları kıskıvrak yakalamak için 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren Jandarma ekipleri; 4 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Kurdukları düzenekle adeta sigara fabrikasına çevrilen adreslerde yapılan aramalarda; 1,5 ton kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 153 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 750 bin adet boş makaron, 100 bin adet boş sigara kutusu, 3 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 4 adet sigara dolum makinesi ile 4 adet kompresör ele geçirildi. Yakalanan şahıslar; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL