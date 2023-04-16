Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine operasyon

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Ortahisar ilçesindeki Aydınlıkevler mahallesinde bulunan iş yerinde M.B. (43) ve E.A. (58) isimli şahısların kaçak sigara imal ettikleri tespit edildi. Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele Timleri ile Jandarma Tütün Tespit Köpeği Payda'nın da katıldığı aramada 3 adet otomatik sigara sarma makinesi, 28 bin 800 adet makaron, 22 kilogram tütün, bin 900 adet makine ile içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet kompresör ve 1 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.B. ve E.A. isimli şahıslar hakkında adli işlemleri devam ettiği bildirildi. - TRABZON