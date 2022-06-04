Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması - Haberler

Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Jandarma sorumluluk bölgelerinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 3 bin 704 şahıs ve bin 409 araç sorgulandı. Sorgulama sonucunda; 1'i Dolandırıcılık, 1'i Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Kolluğa Mukavemetten arama kaydı bulunan toplam 2 şahıs yakalan ekipler tarafından yakalandı. Ayrıca uygulamada 39 metruk bina, 53 okul çevresi ve 23 park/bahçe kontrol edildi. - ZONGULDAK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa