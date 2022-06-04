Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması - Haberler

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Jandarma sorumluluk bölgelerinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 3 bin 704 şahıs ve bin 409 araç sorgulandı. Sorgulama sonucunda; 1'i Dolandırıcılık, 1'i Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Kolluğa Mukavemetten arama kaydı bulunan toplam 2 şahıs yakalan ekipler tarafından yakalandı. Ayrıca uygulamada 39 metruk bina, 53 okul çevresi ve 23 park/bahçe kontrol edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa