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Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Zonguldak'ta jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Üç kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 19 Mart 2022 tarihinde Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler sonucunda; 4 bin 375 şahıs ve 295 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda yoklama kaçağı olarak aranan, hırsızlık suçundan, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Suçundan olmak üzere toplam 3 şüpheli kişi hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Jandarma, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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