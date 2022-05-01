Jandarmadan "Huzur Güven" uygulaması - Haberler

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Jandarmadan "Huzur Güven" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan 'Huzur Güven' uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 5'i yoklama kaçağı, 1'i tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 3 bin 305 şahıs ve 581 araç sorgulanırken, 21 metruk bina, 48 okul çevresi, 22 park/bahçe kontrolü sağandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 5'i yoklama kaçağı, 1'i tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, 3. Sayfa, Haberler

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