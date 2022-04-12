Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hükümlü sevklerinin yapılığı ring araçlarının sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hükümlü sevklerinin yapılığı ring araçlarının sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri eğitim vermeye devam ediyor. Bu çerçevede trafik eğitimleri tarafından, jandarma ekiplerinin de birlikte görev yaptığı hükümlü ring aracı sürücülerine trafik eğitimi verildi. Can kaybı ve yaralanmalı kazaların azaltılması amacı ile verilen eğitimde, sürücülere genel trafik, güvenli sürüş kuralları, trafik kazaları, geçme kuralları, takip mesafesi ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgiler verildi. - KASTAMONU

Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title