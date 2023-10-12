Sakarya'nın Hendek ve Sapanca ilçelerinde yapılan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve çeşitli suç eşyaları ele geçirildi.

Jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ve Sapanca ilçelerinde yapılan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede bahse konu olan hususlar hakkında Sapanca ve Hendek ilçelerinde yapılan operasyonlarda E.Ç., E.A. ve T.O. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 155 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 10 gram kenevir tohumu, 1 kök skunk, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği ele geçirildi.