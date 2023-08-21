Jandarmadan hava destekli denetim

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından cayrokopter ile havadan trafik, orman yangınlarının önlenmesi ve kıyılarda düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından cayrokopter ile havadan trafik, orman yangınlarının önlenmesi ve kıyılarda düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen faaliyetler aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi Yeşiltepe Denizköy yolu jandarma yol kontrol noktasında cayrokopter ile havadan trafik, Milli Parkta ise orman yangınlarının önlenmesi ve kıyılarda düzensiz göçmen kaçakçılığı denetimi gerçekleştirildi. 78 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 9 araç ve sürücüye toplam 4 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından sürücü ve yolculara emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN