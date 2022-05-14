Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi - Haberler

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Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi yapıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi yapıldı.

Hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte hafta sonu piknik alanlarında oluşan yoğunluklar jandarma ekiplerinin denetimi altında devam ediyor. Sarısungur Mahallesi yakınında bulunan piknik alanı önünde Motosikletli Jandarma Trafik ekipleri, denetim gerçekleştirdi. Plaka, ruhsat, ehliyet denetimi yapılan uygulamada, uygunsuz vaziyetteki araçların sahiplerine işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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