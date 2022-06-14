Jandarmadan göçmen çalıştıran işyerlerine denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmaları dahilinde göçmen çalıştıran iş yerlerine denetim yapıldı.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, merkez ilçede bir iş yerinde yapılan denetimde S.A. isimli şahsın çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. Yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yeri yetkilisi R.İ.'ye 16 bin 66 TL, çalışma izni olmadan çalışan S.A.'ya ise 6 bin 421 TL idari para cezası kesilmesi hususunda tutanak tanzim edildi.

Yurda kaçak girenler sınır dışı ediliyor

Jandarma ekiplerinin Gölyaka ilçesinde M.R.L.'ye ait işyerinde 11 yabancı uyruklu göçmen tespit etti. Şahıslardan 8'inin ikamet izin belgelerinin bulunduğu, çalışma izinlerinin olmadığı, 3'ünün ise ikamet izin belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 şahsa 19 bin 392 TL idari para cezası ve işletme sahibi M.R.L. hakkında, yasa dışı yollarla ülkeye giren yabancı uyruklu şahısları sigortasız olarak çalıştırdığından dolayı tutanak tutuldu.

8 yabancı uyruklu şahıs Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından serbest bırakılırken ikamet izin belgeleri bulunmayan 3 şahıs ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa