Jandarmadan eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

ANKARA - Banka kurumlarını araç olarak kullanan ve 450 vatandaşı dolandıran 23 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara, Manisa ve İzmir'de bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin uzun süreli ve takibi neticesinde tespit edilen şüphelilerin 3 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. 120 jandarma personelinin 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 10 kişi yakalanırken, şahısların ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda 13 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu, 9 adet sim kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet USB hafıza, 1 adet hard disk ele geçirildiği öğrenildi.