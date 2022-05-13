Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği - Haberler

Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' olması münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilere etkinlik düzenlendi.
KİLİS (İHA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' olması münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilere etkinlik düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığına davet edilen öğrencilere pasta ve içecek ikramında bulunulmasının akabinde köpek gösterisi izlettirildi. Daha sonra öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan araçlar tanıtıldı.
Öğrencilere, çeşitli hediyeler verilerek, onların daima yanlarında olduğu hissettirildi. - KİLİS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa