Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği - Haberler

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Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' olması münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilere etkinlik düzenlendi.

KİLİS (İHA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' olması münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilere etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına davet edilen öğrencilere pasta ve içecek ikramında bulunulmasının akabinde köpek gösterisi izlettirildi. Daha sonra öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan araçlar tanıtıldı.

Öğrencilere, çeşitli hediyeler verilerek, onların daima yanlarında olduğu hissettirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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