Jandarmadan eğlence mekanlarına sıkı denetim: 446 kişi sorgulandı Manisa'nın Salihli ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 446 kişi sorgulanırken, 1 kişi yakalandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 446 kişi sorgulanırken, 1 kişi yakalandı. Denetimlerde aykırı faaliyet gösteren işletmelere ise işlem yapıldı. Huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi sorumluluk alanında bulunan umuma açık eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Adala, Sart, Çaltılı, Mersindere, Durasıllı ve Karapınar mahallerinde bulanan 11 farklı eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde 446 müşteriye GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde eğlence mekanlarına birçok suçtan işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarma tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kurban Bayramı Jandarma Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Jandarmadan eğlence mekanlarına sıkı denetim: 446 kişi sorgulandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.